عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن ضد جوازات سفر اللقاح والإغلاق العام

انطلقت مسيرة من عشرات الآلاف من المحتجين، اليوم السبت، في وسط العاصمة البريطانية لندن، اعتراضا على جوازات سفر اللقاح والإغلاق العام، بسبب إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن المسيرة المناهضة للإغلاق العام، والتي تعتبر آخر مسيرة في سلسلة من الاحتجاجات الكبيرة ضد إجراءات الحكومة البريطانية في ظل جائحة كورونا، انطلقت من ميدان ترافلغار متجهة إلى شارع أكسفورد.

وأضافت الصحيفة أن المحتجين هتفوا بـ«الحرية»، وغنوا مع أغنية «ثلاثة طيور صغيرة» للأمريكي بوب مارلي، بجانب حمل شعارات مثل «نحن نعرف نهاية حفرة الأرنب».

ولفتت الصحيفة إلى أن مسار المسيرة لم يتم الكشف عنه قبل أن تبدأ، حيث قام الناشطون في مقدمة المسيرة بتوجيه الحشود عبر مجموعة من إشارات الدخان الملونة.