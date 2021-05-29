مذيعة: القناة العالمية ستعزز من دور مصر وترصد جهود الدولة خارجيا

قالت المُذيعة رانيا هاشم، إنّ وجود قناة إخبارية مصرية عالمية، سيُعزز من دور الدولة المصرية، ويرصد الجهود التي تبذلها الحكومة، سواء داخل البلد أو خارجها، موضحة أنّ «هذه القناة كان من المُقرر لها الخروج قبل فترة، حيث جرى بذل جهود كبيرة في هذا الملف، لكنه توقف بسبب أزمة فيروس كورونا».

يأتِ هذا بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقيلمية حديثة.

وأوضحت هاشم، لـ«الوطن»، أنّ «مصر لها صدى إيجابي في الخارج، لكن لم نصل بصورة الإعلامية المطلوبة، سوى عن طريق الديجيتال فقط، وأعتقد أنّ هناك أبحاث ودراسات تُجرى في الفترة الحالية، بهدف الخروج بشكلٍ احترافي والوقوف على أرض صلبة بشكلٍ يضمن النجاح، واستهداف الجمهور العربي والجاليات المصرية في مختلف الدول».

وأشارت إلى شقيقتها التي تعيش في إنجلترا، قائلة: «أختي عايشة برا بقالها كتير، ولما نزلت زيارة مؤخرًا، فوجئت بحجم التغييرات والمشروعات الكبرى التي شهدت مصر في السنوات الأخيرة، إذ قالت لها: أنا شايفة مصر بقت شبه أوروبا، لكن مش بنشوف ده في الإعلام عندنا هناك».

وتابعت أنّ القناة الإخبارية ستضع المُشاهد العربي في بؤرة الأحداث، مُشددة على إطلاق هذه القناة بشكلٍ عالٍ من التقنيات العالية بما يُسهم في منافستها للقنوات الإخبارية العالمية، قائلة: «نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وأن نعمل على عنصر الإبهار في الشكل والمضون».

وشهد المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقيلمية حديثة، تعتمد على أحدث نظم التقنية العالمية.

وتقدم القناة رؤية مصر الإقليمية والمحلية، وتضع هذه الرؤية في مقدمة الاهتمام والنقاش العام. ومن المخطط ظهورها في الربع الأول من عام 2022، ليكون جمهورها المستهدف المصريون والعرب، والناطقين باللغة العربية في نطاق تغطية النايل سات. وكذلك الناطقين باللغة العربية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا عبر خدمات IPTV.