«سكني وتجاري».. هل تسمح الاشتراطات الجديدة بتغيير نوع الوحدة المرخصة؟

تعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة من الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، حيث تحل تلك الاشتراطات الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

ومع التطبيق التجريبي للاشتراطات الجديدة للبناء، يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في عملية البناء، عن إمكان تغيير نشاط الوحدة المرخصة، من سكني إلى تجاري أو صناعي.

وجاءت الإجابة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، أنه لا يسمح بتغيير نشاط الوحدة المرخصة من سكني إلى تجاري أو صناعي.

وتحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات إستراتيجية معتمدة.

ولا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، كما ﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتحظر اشتراطات البناء الجديدة، البناء التام في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة من متوسطة إلى مرتفعة، والسماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها.

وسيحدد ارتفاع العقار عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة في مناطق مزدحمة بالسكان، ولا بد من طلاء واجهات العقار.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» شروط الحصول على رخصة بناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة

يذكر أن شروط الحصول على رخصة بناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، تتمثل في إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

وتضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وسيتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، كما أن شهادة صلاحية الموقع للبناء، يتم تحديد مدتها لأسبوعين، ويجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى، بالإضافة إلى منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية لإزالة المباني خارج الحيز العمراني، وتحديد المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ، 60 يوما.