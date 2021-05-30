صور.. كهنة وآباء كنائس وأديرة الأقصر يتلقون لقاح كورونا

أنهت كنائس واديرة الأقصر، تطعيم الآباء والكهنة والخدام بلقاح كورونا، حيث تلقي أكثر من 300 شخص اللقاح على مدار الأيام القليلة الماضية.

البداية كانت مع رهبان دير الفاخوري بإسنا الذين تلقون الجرعة الأولي من لقاح "كورونا" داخل مقر الدير عن طريق فريق طبي متخصص تم استقدامه إلى الدير لتطعيم الآباء رهبان الدير.

وتوجه فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور أسماعيل العربي مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، والدكتور ايليا انسي من مستشفى حميات الأقصر، إلى دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وتفقدت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشؤون الصحية الصحة بالأقصر، أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، للاطمئنان على عملية التطعيم.

وأشاد رهبان الدير، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

وتلقى كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت بالأقصر لقاح كورونا ​من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر.

جاء ذلك في إطار حرص إيبارشية إسنا وأرمنت، على ضرورة تلقي كافة الكهنة التابعين للإيباراشية للقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالفيروس، بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وتلقي رهبان دير الشايبب الأقصر الجرعة الأولي من لقاح كورونا

وتلقي كهنة الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "أسترا زينيكا"، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، وذلك بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وتلقي كهنة الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، وذلك بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وشهدت كنائس واديرة الأقصر عدة حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.