تشميع 57 مقهى ومحلا وتحرير 148 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بسوهاج

أكدت محافظة سوهاج، في بيان صادر عنها اليوم، إعدام 350 شيشة وضبط 200 أخرى وتحرير 148 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وغلق وتشميع 57 مقهى ومحلًا تجاريًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج حملاتها الميدانية، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم إعدام 350 شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي تم شنها على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا برئاسة عاطف الصمطي، رئيس المركز، بحملات مكبرة استهدفت المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن تحرير 22 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 10 شيش، وضبط 85 من المضبوطات المختلفة .

وأوضح لطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة البلينا، أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكثفة للتأكد من مدى التزام المحلات بقرار الغلق، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر لمقاهي ومحلات تجارية مخالفة، وتحرير 19 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 25 شيشة.

وقال عامر عوض رئيس حي، شرق سوهاج أنه تم القيام بحملات ليلية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي، ما أسفرت عن تحرير 14 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، بالإضافة إلى القيام بحملات رش وتطهير وتعقيم استهدفت شوارع (سعد بن جبير، وعبد الله مبارك، وزيد بن ثابت، والشيخ علي محمد، ومبنى شرطة النجدة، بشارع الشيماء، والمنشية، ومحمود مشرف، ومكتب تفتيش وعلاقات العمل، وشارع حمزة بن عبد المطلب، والتعاون، وأحمد شوقي، وصديق المنشاوي، وعبد الفتاح سلام، وتفتيش عموم آثار سوهاج، ومسجد صديق المنشاوي).