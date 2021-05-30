إزالة تعد بمساحة 6 آلاف متر على نهر النيل ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إزالة مساحة 6 آلاف متر تعد على نهر النيل بزمام مركز ومدينة الواسطى، بواقع 10 حالات بالبناء المخالف على 3500 متر، وحالة تعد بالردم على 2500 متر، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي أزيلت على نهر النيل في المحافظة إلى 385 حالة بإجمالي مساحة 149 ألفًا و211 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل في أواخر مارس الماضي، والتي تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

فيما أشار أحمد إبراهيم إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتًا إلى أن الحملات بدأت أواخر مارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.