تحصين 102 ألف و423 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن ببني سويف

قال الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري ببني سويف، إن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها ضمن الحملة القومية لتحصين الأبقار والاغنام ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، حتى اليوم، بلغ 102 ألف و423 رأسًا.

وأشار إلى أن هذا العدد شمل تحصين 87 ألفصا و 287 رأسًا من الأبقار، و15 ألفًا و136 من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة مطلع أبرايل الماضى وحتى نهاية مايو الحالي"، مع تواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة

وأضاف مدير البيطري خلال تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، في ظل إلتزام وتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، مع الألتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطري، وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، والتي بدأت نهاية شهر أبريل الماضي، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.