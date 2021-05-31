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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:37 ص | الإثنين 31 مايو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على إنجاز المهام المسندة إليه، كما أنّه صديق مخلص ومحب للبهجة، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقق مكاسب أو تحصل على دعم مالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تعرف كيف تقترب ممن تحب وتهتم بالطرق المؤدية إليه.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

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