«المتحدة» تطلق حزمة قرارات هامة في 48 ساعة: شراكة عربية وقناة إقليمية وجوائز

على مدار 48 ساعة، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددا من القرارات والإجراءات الهامة، التي جاء في مقدمتها تشكيل مجلس إدارة جديد، وتوقيع شراكات عربية ومشروعات إقليمية ضخمة.

وأعلنت المتحدة، في المؤتمر الصحفي الضخم الذي نظمته أمس، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، الذي جاء برئاسة حسن عبد الله، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، وعضوية كل من: أشرف سالمان، عمرو الفقي، محمد السعدي، تامر مرسي، محمد سمير.

قناة إخبارية إقليمية في 2022

كما أعلنت الشركة عن الاستعداد لإطلاق قناة إخبارية إقليمية تخاطب المصريين والعرب والناطقين باللغة العربية حول العالم، موضحة أنه من المقرر إطلاق هذه القناة الذي ستكون صوتا لمصر إقليميا وعالميا في الربع الأول من العام الجديد.

جوائز في مجالات الرواية والسيناريو وقصة الأطفال

وفي إطار دعم الشركة المتحدة، للفنون والأدب وتشجيع المواهب الجديدة، أعلنت عن تخصيص جوائز فنية حملت أسماء عدد من رموز الأدب والفن المصري، وجاءت كالتالي: جائزة سيناريو للدراما التيفزيونية وتحمل اسم الكاتب الكبير «صالح مرسي»، وجائزة تأليف دراما الطفل وتحمل اسم «أبلة فضيلة توفيق»، وجائزة الرواية المطبوعة التي تناقش مجتمعنا وتحمل اسم الكاتب الكبير «وحيد حامد»، وجائزة قصة الأطفال التي تحمل اسم الكاتبة «نعم الباز».

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التحول الكبير الذي حدث على مدار سنوات للانتقال من مرحلة الخسارة إلى تحقيق الأرباح، موضحة أنّ شركات المجموعة كانت تحقق خسائرًا في عامي 2017 و2018 بقيمة 470 مليون جنيه، فيما تمكّنت شركات «المتحدة» من تحقيق ربح قيمته 260 مليون جنيه في عامي 2020 و2021.

«المتحدة» توقع مذكرات تفاهم مع مجموعة «mbc» والشركة العربية للإعلانات الخارجية

وبعد 24 ساعة فقط من مؤتمر الأمس، عقدت الشركة المتحدة مؤتمرا جديدا اليوم، بحضور مجلس الإدارة الجديد، للإعلان عن شراكات عربية وإقليمية ضخمة ضمن مشروعها للتطوير المستقبلي، حيث أعلنت عن توقيع شراكة مع الشركة العربية، وشركة «إم بي سي»، مؤكدة أن هذه الشراكات تأتِ استكمالا لما تم إعلانه بالأمس من خطط للتطوير.

وعن تفاصيل تلك الشراكات، شملت المذكرة الأولى شراكة بين الشركة «المتحدة» والشركة «العربية»، وتهدف لتطوير إعلانات الـ«أوت دور»، فيما جاءت المذاكرة الثانية بين الشركة «المتحدة» و«إم بي سي»، وتتضمنت ثلاثة محاور: أولها محاربة القرصنة لحماية الحقوق، وثانيها الشراكة في إنتاج الأعمال الكبيرة التي تحتاج لإنتاج ضخم، أما المحور الثالث في مذكرة التفاهم، فيتعلق باستغلال حقوق الإنتاج للشركة المتحدة وتوزيعه خارج مصر من جانب شركة «إم بي سي».

ووقع مذكرات الشراكة مجلس إدارة الشركات الثلاث، وهي «الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية»، و«الشركة العربية»، و«شركة mbc»، في حضور إعلامي وصحفي. وأوضحت الشركة المتحدة أن هناك اتفاقات أخرى قادمة في الطريق.