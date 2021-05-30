احذروا.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه من المتوقع أن تمرالبلاد بموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من الغد وتستمر ليوم واحد، يعقبها انخفاض درجة الحرارة تدريجيًا، بدءًا من يوم الثلاثاء، موضحًا أن العظمى تصل من 39 إلى ْ40 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتتراوح ما بين ْ41 إلى ْ43 على جنوب البلاد.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، مع الإعلامية سناء منصور، أن الطقس سيكون شديد الحرارة غدًا على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، منوهًا إلى أن العظمى على القاهرة تصل إلى ْ39.

وأردف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الفرق ما بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 10 درجات، خلال فصل الربيع، متوقعًا أن يكون فصل الصيف هذا العام مشابهًا للأعوام الماضية، موضحًا أن زيادة الإحساس بالحرارة خلال فصل الصيف ترجع إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بما يتجاوز 90% في بعض الأحيان.

وأوضح أن هناك انخفاضا تدريجيًا بدءًا من الثلاثاء، وأمر طبيعي في فصل الربيع حدوث ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، كما أن درجات الحرارة مساءً لم ترتفع بعد، والفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يعود إلى التغيرات المناخية في فصل الربيع، كما أن درجات الحرارة المئوية لصيف هذا العام لم تختلف كثيرا عن العام الماضي، والذي كانت أعلى درجة حرارة فيه 38، مشيرا إلى أن أعلى درجات الحرارة يتم تسجيلها في فصل الربيع وليس فصل الصيف.