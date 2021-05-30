نتنياهو عن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل: شعارات فارغة

علق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، على الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بأنها شعارات فارغة وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وكانت مصادر إسرائيلية أوضحت أن زعيم قائمة «يمينا» نفتالي بينيت، وافق على تشكيل حكومة تناوب مع يائير لابيد رئيس حزب «يوجد مستقبل».

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة إن الردع الإسرائيلي سيتضرر إذا شكل يائير لابيد الحكومة قائلا: «بينت لا يريد انتخابات جديدة في إسرائيل لأنها ليست في صالحه».

وتابع نتنياهو، أن منح حكومة في إسرائيل لحزب لديه 6 مقاعد فقط أمر غير مقبول قائلا وأن بينت «استخدم شعارات فارغة خلال الحرب على غزة وتراجع خلال الحرب مع غزة وهرول نحو حكومة من اليمين».

وأشار نتنياهو إلى أن تشكيل حكومة يمينية في إسرائيل لا يزال احتمالا، قائلا: «تشكيل بينيت ولابيد للحكومة سيضعف إسرائيل»، كما اتهم نتنياهو منافسيه في تشكيل الحكومة بدعم الاتفاق النووي مع إيران.