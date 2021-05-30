«المتحدة»: الشراكة في الإنتاج لا تُعني مطلقا التدخل في مضمون الأعمال

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة إذا احتاجت مُشاركة منتجين آخرين في أعمال درامية ضخمة، ستلجأ لهذا الأمر، لكن لن يكون هناك تدخلا في المحتوى من جانب الشركاء، «التدخل في المحتوى أمر غير وارد، الشركة المتحدة طالما اتفقت على عمل من المؤكد أن العمل ده أوراقه جاهزة، ومتراجع كويس، ومدروس، والزملاء عندنا في لجان الدراما شافوه، وتم عرضه أيضًا على الأجهزة المعنية اللي بتراجع بعض الحاجات إذا كانت تاريخية أو دينية».

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الشراكة في الإنتاج تُعني الشراكة في كشف الحساب وليس شراكة في المحتوى، موضحًا أن طرح شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البورصة يعني طرح أسهم من تلك الشركة في البورصة كي يُقبل عليها المستثمرين ويستثمروا بها، وبالتالي يقوم هؤلاء المستثمرين بضخ أموال جديدة داخل الشركة، وتصبح الشركة تأتي لها أموال من خارجها يُخدم خطتها المستقبلية.

وتابع: «عندنا مثال مصري على هذا الأمر، وهي الشركة المصرية للاتصالات، مطروح في البورصة حوالي 20% منها، وفيه 80% من ملكية الدولة، ويتم تداول الأسهم يوميا فيها، بقدر أحط أسهم، بتجيب فلوس جاية من بره، تضخ في الشركة بنخلي الشركة السيولة بتاعتها أفضل كتير، بيحصل ده لما الشركة يكون ليها هيكل إداري وتنظيمي بشكل واضح، ضوابط نزول الشركات للبورصة كتيرة أوي ومعاييرها دقيقة، إحنا بنشتغل ونجتهد ونخلي الشركة جاهزة، وبعدين المستشارين الماليين هما اللي يحددوا وقت النزول».