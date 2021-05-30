توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في بيان صادر عنها خلال الفترة من الاثنين الموافق 31 مايو حتى الأربعاء 2 يونيو، وحذرت الهيئة من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات، مشيرة إلى موعد انكسار الموجة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال فترة التنبؤ.

حالة الطقس الاثنين 31 مايو

حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، غداً الاثنين، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، نهاراً، فيما يسود ليلاً، طقس لطيف على القاهرة الكبرىن الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 31 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

حالة الطقس الثلاثاء 1 يونيو

وتشير توقعات الهيئة إلى أنه اعتباراً من الثلاثاء، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، نهاراً، فيما يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

حالة الطقس الأربعاء 2 يونيو

وأوضحت الهيئة أن طقس الأربعاء يكون حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.