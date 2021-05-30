بينها حقوق وهندسة.. خطوات وشروط التدريب بالبنك الأهلي للطلاب 2021

أعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدء التسجيل في تدريب الطلبة لعام 2021، ويهدف التدريب الصيفي للطلاب في البنك الأهلي إلى إعداد وتأهيل الطلاب للعمل في المجال المصرفي، التعرف على مهارات العرض والتقديم، بالإضافة إلى تطوير مهارة إعداد ومناقشة المشروعات.

شروط التقدم لتدريب الطلاب في البنك الأهلي

أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون الطالب مقيد بالفرقة الثانية أوالثالثة.

أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا فأعلى في العام الدراسي السابق

الكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم

- تجارة شعبة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية»، إدارة أعمال شعبة «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، -نظم ومعلومات إدراية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجيستيات، تسويق».

- اقتصاد وعلوم سياسية شعبة «اقتصاد، إحصاء».

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات».

- حقوق.

الأوراق المطلوبة للتدريب بالبنك الأهلي

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

إثبات قيد

بيان نجاح مثبت به الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة

خطوات التقديم في تدريب البنك الأهلي

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري

الضغط على الوظائف المتاحة «careers»

اختيار التدريب الصيفي «Intership» والضغط عليها

الموافقة على شروط التقدم من خلال الضغط على اقبل الشروط

استكمال البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على قدم طلبك

موعد انتهاء التسجيل بتدريب البنك الأهلي

يبدأ التقديم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 30 مايو، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 5 يونيو المقبل، ولن يلتفت إلى الطلبات الواردة قبل أو بعد المواعيد المحددة.

مدة التدريب بالبنك الأهلي

يستغرق التدريب بالبنك الأهلي المصر للطلاب لعام 2021 مدة 4 أسابيع، يحصل الطالب بعدها على شهادة معتمدة ومكافأة تدريب.