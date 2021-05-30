إعلاميون وفنانون يدعمون حجاج عبد العظيم بعد وفاة شقيقته

تصدر حجاج عبد العظيم «الترند» بعد وفاة شقيقته أثناء فقرة عرضه على خشبة المسرح بمسرحية «أبو العربي» مع هاني رمزي وداليا البحيري، ورغم إبلاغه بحالة الوفاة في نصف العرض، إلا أنه اضطر لإكمال باقي العرض بثبات، وأن يقول إفيهات من أجل إضحاك الجمهور.

إشادات بحجاج عبد العظيم من الإعلامي ممدوح موسى

وأشاد الإعلامي ممدوح موسى، بحجاج عبد العظيم بعد رؤيته على المسرح في نفس يوم وفاة شقيقته وكتب: «من 20 عاما تقريبا أنا مروحتش مسرح لأن أساسا مفيش مسرح ولم أتحرك وأروح مسرح إلا علشان أضحك وأشيل هموم ومشاكل الحياة كلها.. والنهاردة قررت أذهب لهاني رمزي وأشاهد مسرحية أبو العربي وبصراحة وبدون مجاملة قضيت 3 ساعات من الضحك المتواصل بدون إسفاف ولا أي ألفاظ وكمان موضوع جميل محترم، وانبسطت جدا من هاني رمزي المبدع ضحكني من قلبي وكمان داليا البحيري مسخرة وتلقائيا وأحمد فتحي مش طبيعي من أحلى أدواره والإخراج تحفة.. كل شي تحفة والحاجة الوحيدة اللي خلتني أبكي إن في أثناء العرض توفت أخت الفنان حجاج عبد العظيم مع أنه ضحكني جدا لأنه أساسا فنان هايل ومبدع وتحامل على نفسه وكمل المسرحية وبكى بحرقة على وفاة أخته بنعزيه وبنشكر كل من قام على هذا العمل لأنه عمل محترم جدا، وإن شاء الله سوف أحضرها تاني في الإسكندرية لأني عاوز أضحك تاني».

هاني رمزي يشيد بحجاج عبد العظيم

ودعم هاني رمزي، حجاج عبد العظيم أيضا، وقال على حسابه على «فيسبوك»: «تحية للفنان القدير حجاج عبد العظيم لأنه تحمل آلامه وصدمة خبر وفاة شقيقته قبل العرض المسرحي لمسرحية أبو العربي بدقائق، وأصر على أن يقام العرض رغم انهياره الشديد، وقال لي: الجمهور ذنبه إيه؟ وبالفعل قام بدوره حتى أُسدل الستار. هذه هي إحدى معاناة الفنان أن يسعد الناس رغم حزنه. عزائي لك ولأسرتك والبقاء لله».