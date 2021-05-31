غدا.. انطلاق امتحانات التيرم الثاني بالجامعات الخاصة للعام 2020-2021

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، بالجامعات الخاصة ستنطلق مطلع يونيو المقبل وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنَّه جرى تأكّيد ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على إلزام الجميع بالكمامة داخل الحرم الجامعي وفي قاعات الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا سوء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لإمكانيات الجامعات

وأضاف أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الامتحانات ستكون حضوريًا سواء الكترونية أو ورقية وفقَا لإمكانيات الكليات، مشيرًا إلى أنَّ المجلس شدد على ضرورة تأكّيد تواجد الاطقم الطبية المختلفة بالكليات وعلى مداخل ومخارج الجامعات و لجان الامتحانات، فضلًا عن ضرورة أن يتمّ تنفيذ قرارات الأعلى للجامعات بشأن إجراءات الوقاية والحماية ضد فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، بدأت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وسط تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

وبدأت جامعة عين شمس، اليوم ،امتحانات مراحل البكالوريوس و الليسانس بكليتي التجارة والبنات، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشددة على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس والتباعد الاجتماعي بين الطلاب في أثناء الدخول والخروج من والي لجان الامتحانات والجامعة وكذلك الجامعة، فضلًا عن التوسع في اختبارات الإلكترونية البابل شيت، وكذلك التوسع في التصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابات لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أسرع وقت.