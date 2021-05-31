8 حرائق في 24 ساعة بالمحافظات.. النيران تدمر مصانع ومركبا وغابة وكافيه

شهدت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الحرائق الكبيرة التي شغلت الرأي العام، وتقدر خسائر الحرائق في المحافظات بالملايين، وتسبب الماس الكهربائي في أغلب الحرائق التي شهدتها المحافظات خلال الساعات الماضية، ونجحت الحماية المدنية في إخماد حرائق المحافظات.

حريق هائل في 4 مصانع ببركة السبع بالمنوفية

ونشب حريق هائل في 4 مصانع بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي، ودفعت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، بعدد 27 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي استمر لمدة 5 ساعات، فيما انتشرت النيران في الطوابق الثلاثة الأولى للمصانع المكونة من 7 طوابق على مساحة 1000 متر.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، كما أن فريقا من النيابة العامة ببركة السبع إنتقل إلي مكان الحريق لمعرفة أسبابه واستدعت أصحاب المصانع لسماع أقوالهم، كما انتقلت الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق لمعرفة السبب وراء الحريق، ولم تتخذ النيابة العامة أي قرار في الواقعة حتى الآن.

حريق بمركب سياحي وغابة شجرية في الغردقة

أصيب شخصان وفقد شخص ثالث، إثر اشتعال النيران بمركب خاص، بالقرب من جزيرة الجفتون جنوب مدينة الغردقة، كان في طريقه لرحلة سياحية إلى مرسى علم، وتم إنقاذ باقي الأشخاص المتواجدين على متن اليخت، وتبين اشتعال النيران في المركب بالكامل ما أدى إلى غرقه.

وقال أحد العاملين في المجال البحري، إن المركب يملكه أحد أصحاب الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، لافتًا إلى أن المركب مخصص للبرامج الترفيهية، وانطلق من أحد الفنادق السياحية الكائنة بمنطقة السقالة بشارع شيراتون السياحي جنوب مدينة الغردقة، حيث كان في طريقه لرحلة سياحية إلى شواطئ مرسى علم.

وقبلها بعدة ساعات، اندلع حريق هائل في الغابات الشجرية بطريق المطار بالغردقة، وارتفعت الأدخنة، مما أثار حالة من الخوف والقلق لدي سكان المدينة، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، كما تم وقف حركة السيارات على الطريق، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

حريق في كافيه شهير بالشرقية

وشهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، نشوب حريق في كافيه شهير، ما تسبب في تدمير جميع محتوياته، ووجود خسائر مالية كبيرة، وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بنشوب الحريق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم ينتج عنه خسائر في الأرواح أو المصابين.

حريق هائل في محل أقمشة بقنا

وتمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن قنا من السيطرة على حريق نشب في محل قماش بسوق مدينة قنا، بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، بعد انتقال النيران للمحال المجاورة، وكشفت مصادر أمنية، عدم وجود خسائر في الأرواح أو المصابين، فيما تدمرت محتويات محل الأقمشة بشكب كامل، وانتقلت النيابة لمعاينة موقع الحريق.

3 حرائق في محافظة سوهاج ونفوق 7 رؤوس ماشية

وشهدت محافظة سوهاج نشوب ثلاثة حرائق متفرقة بمركزي البلينا وطما، ما أسفر عن احتراق منزلين و3 أحواش للماشية ونفوق 7 رؤس ماشية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلي مكان الحرائق وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليهم، فيما رجح عدد من الأهالي أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية لمكان الحادث لمعرفة ملابسات الواقعة وسماع أقوال الأهالي وشهود العيان .