بعد حالات الغرق بالبحيرة.. تعرف على شواطئ المحافظة الممنوع السباحة بها

لا تتوقف رحلة البحث عن مكان للهروب من حرارة الجو، خاصة خلال هذه الشهور من كل عام، حين يقصد العديد من سكان البحيرة، سواحل البحر المتوسط بحثا عن مصيف دون إنفاق أي نقود، فكل ما عليهم هو جلب الطعام والشراب والجلوس على شاطىء البحر، إلا أن خطر النزول إلى مياه البحر في هذه الأماكن، قد يكلفهم حياتهم في لمح البصر، حيث إن هذه الشواطىء غير مخصصة للسباحة، وتمنع الوحدات المحلية بالمدن المطلة على سواحل البحر المتوسط، النزول إلى مياه البحر في هذه المناطق.

حالات غرق بشواطئ الغلابة

لا يمر يوم يذهب فيه المواطنون إلى شواطئ البحر المتوسط بمناطق رشيد وإدكو والمعدية، إلا وتحدث حالات غرق، بعضهم يفقد حياته والكثير منهم ينجو، بفضل العناية الإلهية.

ويطلق الأهالي على هذه الأماكن «شواطئ الغلابة»، حيث يقصدها البسطاء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة المصايف بالإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي، كل ما عليهم تجهيز الطعام والشراب، والذهاب إلى الشاطىء.

تحذيرات الوحدات المحلية من السباحة في «شواطئ الغلابة»

حذرت الوحدات المحلية بمدينتي رشيد وإدكو بالبحيرة، من النزول إلى مياه البحر المتوسط للسباحة، وأكد المسؤولون أن شاطئ البحر المطل على قرى المدينتين ليس مخصصًا للسباحة أو الاستحمام، وهو عبارة عن مصب نهر النيل في البحر المتوسط، فيما يقع ساحل البحر المتوسط بإدكو على بحيرة إدكو، ويفصلهما بوغاز المعدية، والسباحة به خطرة تؤدي إلى الوفاة غرقا.

غرق 3 شباب تسبب في رفع الطوارىء

جاء التحذير بعد غرق 3 شباب وإصابة رابع أثناء سباحتهم بمياه شاطئ رشيد، يوم الجمعة الماضية، حينما هرب مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 سنة، من حرارة الجو التي ارتفعت منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وذهبوا إلى شاطئ البحر المتوسط المطل على مدينة رشيد، وفي مكان غير مخصص للسباحة، نزلوا جميعا للاستمتاع بمياه البحر.

شواطىء ممنوع السباحة بها.. تعرف عليها

-شاطىء مدينة رشيد

-منطقة اللسان «مصب نهر النيل بالبحر المتوسط»

-شواطىء حرس الحدود

-شاطىء مدينة إدكو

-شاطىء المعدية