تحرير 20 محضرا لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة في حملة ليلية ببني سويف

أعلن اللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عن شن حملة من الوحدة المحلية مساء الأحد، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قادها نائبا رئيس الوحدة بالتعاون مع شرطة المرافق، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها جميع الأجهزة الحكومية المعنية.

وأشار «البيلي»، إلى أن الحملة التي قادها كلا من نادي مرداش ومحمد رياض، نائبا رئيس المدينة، قد تمكنت من تحرير 20 محضر عدم الالتزام بارتداء الكمامات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث تم التأكيد على استمرار الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق، من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم الشيشة.