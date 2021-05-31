30 تصريحا هاما لمتحدث الوزراء عن امتحانات الثانوية وقرارات الإغلاق

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، كواليس موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على بعض القرارات، وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز التصريحات الهامة لمستشار مجلس الوزراء، وذلك من خلال إجراؤه من مداخلات هاتفية لأكثر من 5 قنوات تلفزيونة مساء الأحد.

- موعد الإغلاق في الساعة الـ9 مساء سينتهي العمل به من صباح اليوم الاثنين

- إغلاق المحال التجارية والمولات الساعة 11 مساءً، والمطاعم والمقاهي ستغلق الساعة 12 صباحا، وتزيد ساعة خلال العطلات الأسبوعية والأعياد الرسمية.

- النوادي الرياضية، ستعامل نفس معاملة المولات والمحال التجارية، وستغلق الحادية عشر مساءً.

- إقامة الموالد الشعبية لا تزال محظورة.

- عقد امتحانات الثانوية العامة وكذلك امتحانات الجامعات لا تقلقنا بالمرة.

- نجاح الدولة في تجربة الامتحانات الثانوية العام الماضي سيتم البناء عليها مجددًا.

-الدكتورة هالة زايد وزير الصحة أكدت بأن الوضع الوبائي في مصر شهد تحسنا نسبيا.

- لم يتم السحب من المخزون الاستراتيجي من الأكسجين طيلة أسبوعين كاملين.

- نسبة الإشغال بغرف العناية المركزة حاليا 51% على مستوى الجمهورية.

- فيروس كورونا لم ينتهي، وموجود ومازال خطرا، ومن الممكن أن ننظر مستقبلا لتشديد الإجراءات.

- تغليظ عقوبة عدم إغلاق المحال في المواعيد المقررة لها، من إغلاق لأسبوع ويتضاعف لمدة أسبوعين.

- حال تكررت المخالفة لتكون العقوبة الجديدة الإغلاق لمدة أسبوعين، وتصل لمدة شهر حال تكرار المخالفة، مع دفع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه.

- نسبة الـ 50% المسموح بها على مستوى إشغال المقاهي والمطاعم.

- الاجتماع لم يناقش ما يخص الصلوات بالجوامع.

- لم يتم السماح بعقد أي أنشطة في قاعات المناسبات خاصة العزاء، حيث أن سرادقات العزاء مازالت ممنوعة في الشوارع أو دور المناسبات.

- السماح بالأفراح بالقاعات المكشوفة بحد أقصي 300 فرد، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة 11 مساء.

- السماح بالمؤتمرات بحد أقصي 150 شخصا في كل مؤتمر، على أن يكون حيز استيعاب القاعة 300 شخص لضمان التباعد أثناء عقد المؤتمر.

- الفترة المقبلة ستشهد رواجا سياحيا كبيرا لمصر خاصة وبعد الانتهاء من تطعيم أغلب العاملين في مجال السياحة.

- الإجراءات الاستثنائية أتت بثمارها والوضع الوبائي لكورونا بدأ يشهد استقرارا بالمقارنة بفترة شهر رمضان.

- سيكون لديها خلال النصف الأول من شهر يونيو ما يقارب الـ 4 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا مختلفة.

- عدد من تلقى اللقاحات للجرعة الأولى بلغ 2.1 مليون مواطن.

- عدد من تلقى الجرعتين من اللقاح 325 ألف مواطن.

- لدينا الكثير من المراكز الثابتة والمتنقلة أمام مكاتب البريد لتلقيح كبار السن بعد تلقيهم للمعاشات.

- خطة الحكومة هو تطعيم 50% من المواطنين بنهاية 2021.

- تصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح ساينوفاك محليا.

- دول أوروبية ستبدأ قريبا تطبيق اشتراط يمنع دخول أي شخص إليها لا يحمل شهادة بأنه جرى تطعيمه بلقاح كورونا.

- وزارة الصحة تنسق حاليا مع الجهات المعنية من وزارتي الخارجية والهجرة، حتى تساعد المصريين الذين ترتبط أعمالهم بالوجود في الخارج، في حصولهم على جرعات لقاح كورونا سريعا حتى لا يمنعوا من دخول تلك الدول.

- أي شخص هيسافر خلال الفترة المقبلة القصيرة، يستطيع أن يسجل على هذا التطبيق، حتى يحصل على اللقاح في أسرع فرصة، ويحصل من بعدها على شهادة تفيد تطعيمه.

- الشهادة ستكون ورقية في البداية، وفي المستقبل القريب ستتعامل الدولة مع هذه الشهادة بطريقة مميكنة، وستعمل على تحويلها إلى شهادة إلكترونية.

- على الإعلام عدم استضافة إلا الأطباء الكبار الذين يستقون أخبارهم من وزارة الصحة.