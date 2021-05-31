اليوم.. البرلمان التونسي يعقد جلسة لمساءلة 6 وزراء

أعلن البرلمان التونسي أنه سيعقد اليوم الاثنين، جلسة عامة لمساءلة 6 وزراء من حكومة هشام المشيشي، موضحا في بيان نشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس «نواب الشعب» سيعقد جلسة عامة، اليوم، في الـ 9 صباحا بالتوقيت المحلي «8 صباحا بتوقيت القاهرة»، لتوجيه أسئلة شفهية من عدد من النواب إلى 6 وزراء بالحكومة.

البرلمان التونسي: وزراء الخارجية والشؤون المحلية والسياحة ستتم مساءلتهم

وأضاف البرلمان التونسي، أن الوزراء الذين ستتم مساءلتهم هم وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، ووزير السياحة، ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة، ووزير الشؤون الدينية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان أمين عام حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» لطفي المرايحي، دعا في وقت سابق من الشهر الجاري، «حركة النهضة» الإخوانية إلى التخلي عن دعم المشيشي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهد البرلمان التونسي، تلاسن وتبادل للإهانات اللفظية على خلفية مهاجمة سيف الدين مخلوف رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» المتشدد، رئيس البلاد قيس سعيد و«الاتحاد العام للشغل» بشكل غير مسبوق.

واضطر بعض النواب للاحتجاج على رئيسة الجلسة سميرة الشواشي، وهي من كتلة «قلب تونس»، بسبب عدم سحبها الكلمة منه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودخلت النائبة عن «الكتلة الديمقراطية» سامية عبو في تلاسن حاد مع الشواشي، واتهمتها بأنها تعودت الرقص بين الأحزاب، لترد عليها رئيسة الجلسة في وقت لاحق، وتصفها بالمرأة الكاذبة التي سقطت سقوطا مدويا.

وكان رئيس مجلس «نواب الشعب» التونسي، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، تصدر قائمة الشخصيات التي تنعدم ثقة التونسيين فيها بنسبة 77%، بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» خلال مايو الجاري.