فلسطيني يروي تفاصيل مؤثرة بعد استشهاد 22 من أفراد أسرته: فقدت كل شئ

أجرت موفدة فضائية إكسترا نيوز، عدة حوارات مع أهالي قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في تغطية استثنائية قدمتها من داخل قطاع غزة، حيث رصدت الترحيب بوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل برعاية مصرية، مشيدين بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال عدلي الكولك، الذي فقد 22 فردا من أسرته جراء القصف الإسرائيلي الأخير، إن محل عمله تضرر جراء القصف، إذ كان يملك شركة صيانة، ويعمل لديه 5 أشخاص، وأصبح الآن بعد القصف لايملك بيتا أو عملا بجانب الشهداء الذين فقدهم.

ولفت «الكولك»، أنه من الضروري إعادة إعمار قطاع غزة، خاصة أنه شهد دمارا ليس بسيطا، استهدف البنية التحتية والمباني والشوارع والمحال التجارية.

ووجه الشكر للشعب المصري على وقوفه بجوار الفلسطينيين، قائلا: «طول عمرنا شعب واحد، شعب مصر صديق وأخ، وأحنا أصدقاء وإخوة، وفي بيناتنا نسب وقرابة، كأننا شعب واحد».

وتابع: «أنا بتشكر الشعب المصري والرئيس المصري على هذه اللفتة الجميلة، واحنا شعب واحد، سواء مصري أو فلسطيني».

وعبر منصور أبوهدين، أحد المتضررين جراء القصف الإسرائيلي الأخير، عن سعادته بالمساعدات المصرية لقطاع غزة، قائلا: «منذ 1948 أملنا في الله ومصر، مصر هي الدولة الوحيدة الشقيقة، وبنحب الشعب والحكومة المصرية لأنهم مخلصين وبيقفوا مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وبنحيي الرئيس السيسي ونقوله الله يحفظك».

وعن فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين، قال: «بمجرد أنهم بيقولوا هيفتحوا المعبر تزيد لينا الروح والمعنويات وصلابة وصمود، لأن المعبر هو شريان الحياة الوحيد للقطاع، وبيشهد للشعب المصري في المصداقية والأمانة والتقدم».

وتابع: «أول لما قالوا إن الرئيس السيسي أعلن عن مبادرة للإعمار، ودعم مبلغ 500 مليون دولار، انبسطنا بشكل كبير، خاصة مصر دولة كبيرة وعريقة ولها تاريخ وريادة ونشكر الشعب والحكومة المصرية».