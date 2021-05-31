نواب يطالبون بنقل مطروح للمرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل: «مظلومون»

طالب نواب مطروح من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بنقل مطروح من المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى المرحلة الأولى.

وقدم نواب مطروح مذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضمنت أن محافظة مطروح من المحافظات النائية والتي تمتد لأكثر من 500 كم غربا وأكثر من 300 كم جنوبا، ولا يوجد بها كلية طب أو مستشفى جامعى، وتعد أقرب محافظة بها رعاية صحية كاملة ومتقدمة وأساتذة في جميع التخصصات الطبية ومراكز أشعة وتحاليل بأدق تفاصيلها هي الإسكندرية، وتبعد عن العاصمة مرسى مطروح حوالي 300 كم، مما يؤدي إلى تدهور الحالات المرضية للحالات الحرجة والمتعرضين للحوادث وتأخر حالتهم أو وفاتهم قبل إسعافهم.

إعلان مطروح ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي ظلم للمحافظة

وذكر نواب مطروح في مذكرتهم، أن محافظة مطروح تعتمد على السياحة الداخلية والخارجية، ويجب أن تتمتع بخدمة صحية متقدمة لخدمة الأهالي والمصطافين، «وحيث إنه تم إعلان محافظة مطروح بالمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، وترون سيادتكم أن هذا فيه ظلم لهذه المحافظة مع وضع محافظات بها رعاية صحية متقدمة في المرحلة الأولى».

نقل مطروح من المرحلة الثانية للأولى يراعي الصحة العامة للمواطنين

وأكد نواب مطروح لرئيس مجلس الوزراء على أهمية نقل محافظة مطروح إلى بداية المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، حتى يتم الحفاظ على صحة أهالينا وضيوفنا من المحافظات الأخرى، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة في مصر.

وأكد النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب جاري دراسته من جانب وزارة الصحة، لإدراج مطروح في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.