ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3112 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمّ ضبط 12899 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبط 6 قضايا أموال عامة وفساد إداري ومالي، و1273 قضية تموينية متنوعة، و355 قضية بيئية متنوعة، و61 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و277 قضية ضريبية.