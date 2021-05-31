وفد من نواب التنسيقية يلتقي أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية

التقى وفد من أعضاء مجلس النواب لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك، حيث شهد اللقاء مناقشة بعض المشكلات التي تواجهها المدارس الكاثوليكية، وطرح حلول لها، والاتفاق على مناقشتها من خلال نواب التنسيقية في لجنة التعليم.

وأجرى نواب تنسيقية الأحزاب، جولة في مدرسة القديس يوسف وقاعة التاريخ التي تحمل تاريخ وإنجازات المدرسة لأكثر من 100 عام.

وضمّ وفد التنسيقية أعضاء مجلس النواب: عماد خليل، رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أميرة العادلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكان في استقبالهم أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، الأخت سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك والممثل القانوني لمدارس الرهبانية، والأب يوسف أسعد أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة ومدير مدرسة سان جورج بمصر الجديدة، وصبحي شفيق خليل برسوم مدير مدرسة العائلة المقدسة وممثل عن مديرين المدارس بالأمانة العامة الكاثوليكية، والمستشار مراد ماهر مستشار الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعدد المدارس الكاثوليكية في مصر 173 مدرسة، تقدم خدماتها منذ أكثر من 150 سنة.