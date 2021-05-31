سقوط «حرامية البيوت» في عابدين: سرقوا الأجهزة الكهربائية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل موبـيليا، باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين (نجار، عامل لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب، وأقرا بارتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.