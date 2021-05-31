موظفة تستعين بـ5 أشخاص لسرقة شركة مديرها السابق بالإكراه في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من مدير شركة لتجارة واستيراد الأدوات المنزلية بدائرة القسم، وموظفتين بذات الشركة، وما قرره الأول بحضور 4 أشخاص من بينهم سيدة منتقبة للشركة عمله بدعوى رغبتهم في شراء بضائع بقيمة 2 مليون جنيه، وفي وقت لاحق فوجئ بحضورهم للشركة مرة أخرى، وبحوزتهم سلاح ناري وآخر أبيض.

وحسب البلاغ، تمّ تكميم مدير الشركة والموظفتان بلاصق طبي وتكبيلهم باستخدام أفيزات بلاستيكية، وإجبار مدير الشركة على فتح خزينة الشركة، واستولوا من داخلها على (مبلغ مالي - شيكات بنكية مختلفة - هاتفان محمولان من المبلغتين - جهاز الـDVR الخاص بكاميرات المراقبة)، وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة وعقد بيع على بياض ولاذوا بالفرار.

أسفرت جهود جهود فرق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة (6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية – من بينهم 3 سيدات إحداهن عاملة سابقة بالشركة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قررت إحدى المتهمات بأنها نظراً لسابقة عملها طرف المجني عليه، وسابقة ضبطها عقب قيامها بسرقة (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - ومشغولات ذهبية) من المجني عليه إبان فترة عملها لديه، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقته مرة أخرى بالاستعانة بباقي المتهمين، وفي سبيل ذلك توجهت إلى الشركة محل البلاغ مع باقي المتهمين مرتدية زي النقاب وإيهام المجني عليه برغبتهم في شراء بضائع، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهمة.

كما تمّ بإرشادهم ضبط مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بمسكنهم وكذا مصوغات ذهبية بمسكن إحدى المتهمات، حيث أقرت بشرائهم بجزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا جميعاً بأن المضبوطات هي جملة ما تم سرقته.

كما تم بإرشادهم ضبط (طبنجة صوت - 6 طلقات من ذات العيار - سلاح أبيض مطواة - لاصق طبي - كمية من الأفيزات البلاستيكية المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وكذا (10 إيصالات أمانة - عقد بيع على بياض ممهور بتوقيع المجني عليه).

وأقروا بتخلصهما من الهواتف المحمولة، وكذا (2 فيزا كارد، وجهاز DVR المستولى عليها بإلقائها بأحد المجارى المائية)، وباستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه.