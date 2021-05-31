عاجل.. السيطرة على حريق مصنعين في العاشر من رمضان دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل أحد مصانع «الفوم» كائن بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، والذي امتد إلى مصنع مجاور له، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات.

جار حصر التلفيات وفحص تراخيص المصنعين

جاء ذلك في بلاغ ورد للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، حيث أشار الفحص المبدئى إلى أنَّ سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بالمصنع الأول المكون من 3 طوابق وأدى إلى حدوث تلفيات بصالة الإنتاج وبعض المواد الخام بالمصنع، وإمتداد النيران إلى (3 تنكات كيروسين) أعلى سطح المصنع الثانى المكون من طابقين.

جار حصر التلفيات وفحص تراخيص المصنعين وإخطارالمعمل الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.