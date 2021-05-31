ضوابط الحج لعام 2021.. 7 فئات لن تتمكن من أداء الفريضة

على الرغم من اقتصار موسم الحج العام الماضى، على المقيمين فقط داخل المملكة العربية السعودية، إلا أن ضوابط الحج لعام 2021 لاتزال غير واضحة بشكل نهائي، فيما توجد مجموعة من الضوابط العامة التي أعلن عنها من قبل فى هذا الشأن وجميعها تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ضوابط الحج لعام 2021 للقادمين من خارج المملكة

وأعلنت السلطات السعودية من قبل ضوابط الحج لعام 2021 الصحية لأداء فريض الحج للعام الحالى، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد عالميا، مؤكدة أنه لن يتم السماح بأداء الحج لغير الملتزم بالشروط التى وضعتها المملكة وبناء عليه سيكون هناك فئات لن تستطيع أداء فريضة الحج هذا العام.

ضوابط الحج لعام 2021 والفئات الغير مسموح لها أداء الفريضة

وبناء على ما أعلن في المملكة بشأن ضوابط الحج لعام 2021، فإن هناك مجموعة من الفئات لن يكون لهم الحق في أداء فريضة الحج لهذا العام بنحو:

- الذين يعانون من اعتلال صحى

- الفئات العمرية أقل من 18 سنة

- كبار السن الذين يتجاوز عمرهم 60 عاما

- الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

- يشترط أن يكون اللقاح معتمدا في المملكة

- مرضى الفشل الكلوي

- أصحاب الأمراض المزمنة

ضوابط الحج لعام 2021.. تلقي لقاح كورونا

وفي سياق ضوابط الحج لعام 2021، كانت وزارة الصحة السعودية أشارت إلى أنه بشأن تلقى لقاح كورونا للحجاج فيجب على الحجاج تلقى جرعات اللقاح ضد الفيروس كاملة والمعتمدة فى المملكة، مع إثبات ذلك بشهادة موثقة من بلد الراغب فى الحج.

ولفتت إلى أنه يجب على جميع الحجاج تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، صادرة من مختبر موثوق من دولة الحجاج، على أن تكون العينة تم أخذها قبل 72 ساعة من السفر للسعودية.

يشار إلى أن اللقاحت المعتمدة فى المملكة العربية السعودية، هى: «استرازينيكا ،وجونسون وفايزر ومودرينا».

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت فى التاسع من مايو الجارى رسميا اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الحالي.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنّ المملكة تعتزم إقامة شعائر الحج لعام 1442 هجريا بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.