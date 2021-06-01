في 9 نقاط.. كيف تتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمار؟

أعلن الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر ستتحول إلى منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمار وهناك بعض الدول العربية طلبت الاستفادة من تجربتنا فى تحديث ورقمنة «الجمارك» وذلك خلال تصريحات صحفية على هامش أول جولة ميدانية يجريها بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز هذه الاستعدادات:

1 - مصر الآن تعمل على استكمال مسيرة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات عبور فقط وليست مخازن، من أجل خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على نحو يُساعد في تسهيل حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمار.

مصر ستتحول إلى منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمار

2 - بعض الدول الشقيقة طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المنظومة الجمركية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى نستهدف من خلالها الربط بين جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية؛ بما يجعل مصر منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمارات.

غتورى: منظومة «النافذة الواحدة» نقطة التقاء لتبادل المعلومات

3 - منظومة «النافذة الواحدة» تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية.

4 - تم الربط الإلكترونى للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات، والداخلية، والحجر البيطرى والسياسات الدوائية، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.

التوجيه بالتواصل الفورى مع بعض جهات العرض ومطالبتها بإيفاد ممثلين لها للعمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة

5 - تم التوجيه بالتواصل الفورى مع بعض جهات العرض، ومطالبتها بإيفاد ممثلين لها للعمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل عبر «النافذة الواحدة»، والتعامل الاحترافي مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن.

6 - تتولى وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» التي تم استحداثها بمصلحة «الجمارك»، دراسة أى شكاوى ترد إليها عبر البريد الإلكترونى: Ex.unit@customs.gov.eg وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير، من أجل تعزيز تنافسية الإقتصاد المصرى دوليًا.

المشروع الجديد للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الذى تم طرحه للحوار المجتمعى

7 - المشروع الجديد للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الذى تم طرحه للحوار المجتمعى، يُلبى رغبات المجتمع الصناعى والتجارى، حيث يتلافى كل ما أبداه المتعاملون مع الجمارك من ملاحظات.

8 - سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، كما تم تخصيص الخط الساخن: «15460» والبريد الإلكترونى: Aci.campaign@mts-egy.com للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

9 - وجه رئيس مصلحة الجمارك، الشكر للعاملين بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة، تقديرًا لجهودهم فى إنجاح المنظومة الجديدة، التى انعكست على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى.