صور.. «مهتزة نفسيًا» تقفز في ترعة بالإسماعيلية هربا من ارتفاع الحرارة

تفاجئ رجال أمن مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس بقفز فتاة في العشرينيات من العمر بمياه ترعة الإسماعيلية بشارع محمد علي المارة من أمام المبني.

وحاول رجال الأمن إقناعها بالخروج من المياه إلا أن الفتاة رفضت في البداية وطلبت منهم الابتعاد عنها موبخة إياهم بسيل من الشتائم.

وقال أحد شهود العيان إن منسوب المياه في المنطقة التي قفزت بها الفتاة منخفض وانها لم تتعرض للغرق بينما ظلت في المياه لأكثر من ساعتين رافضة الخروج نهائياً.

ونجح أحد أفراد الأمن العاملين في هيئة قناة السويس من اقناعها بالخروج بعد ساعتين تقريباً واقناعها بأنه لن يقم أحد بإيذائها نهائياً.

مواطنون: مهتزة نفسيا

وعلّق حسني عطية علي صور انتشرت للفتاة في الترعة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «البنت دي مضطربة نفسياً كنت في منطقة نمره ٦ الصبح والبنت دي عماله تجري يمين وشمال وتشتم في الناس اللي راكنة في الشارع».

وأضاف مواطنون آخرون أنهم شاهدوا الفتاة أيضاً في نفس المنطقة ترتكب أفعال تؤكد عدم توازنها النفسي إلا انهم لم يتوقعوا نزولها ترعة الإسماعيلية.

معلقون علي فيس بوك: الجو حر

ولم تخلو تعليقات السوشيال ميديا على الواقعة من الدعابة فقال حساب نسر جارح " تلاقيها حرانة بس الحرارة عاليا النهاردة وكانت بتتبرد بس لاحول ولا قوة الا بالله".

فيما قالت رنيم محمود " اكيد جوزها طهقها في عيشتها وكانت عايزه تنتحر"، فيما طالب مواطنون عدم نشر صور لها وحذف الصور مراعاة لظروفها النفسية.