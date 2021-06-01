حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برج، ما بين هوائية وترابية ومائية ونارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالتروي وبتنظيم جهودك، وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة ويفيدك أن تحذر الظهور، ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء والأصدقاء، وتقضي معهم أوقاتا عذبة ويساعدك ذلك أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتعبير عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع في برجك.. لا تتسرع في ردود أفعالك ولا تُحبط إذا تعطّلت أو تأجلت أمور.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يمنحك وقتا مناسبا للتخطيط أو للتطور وتتمتع اليوم بذهن صافي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاقتراب بود ممن تحب، وتبدي استعدادا لمشاركة الأحباب مشاعرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحظ يدفعانك للاهتمام بمن تحب والحفاظ على علاقاتك وتبدو في حالة جيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمالك، وتحديد أهدافك ووجهتك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وتطالبك الكواكب أن تنتبه لحقوقك وأن تضاعف الحذر واصبر فترة حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه اليوم كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي اليوم يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة وموفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث ويمنحك ذلك دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. اليوم قم بحساباتك جيدا إذا أردت تحقيق مكاسب، وعليك بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تفتح أمامك الباب لعلاقات موفقة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو عبد الجليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم تساعدك الأفلاك أن تحافظ على اتزانك وتكون في مقدمة الاهتمام.. امضِ بقوة فالفلك يعمل لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.