حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتصف بالصبر، ويُمكن الثقة بهم والاعتماد عليهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء والأصدقاء، وتقضي معهم أوقاتا عذبة ويساعدك ذلك أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتعبير عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.