«الدولي للناشرين» يرصد منحة 200 ألف دولار لتطوير ثقافة القراءة بإفريقيا

رصد الاتحاد الدولي للناشرين، منحة تصل لـ200 ألف دولار، لمشروعات تطوير ثقافة القراءة خارج الفصل الدراسي في إفريقيا، وذلك ضمن برنامج منح الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر، لأفضل الأفكار الهادفة لإتاحة الكتب لشرائح أكبر من الأفارقة.

وسيركز الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر خلال عام 2022، على غرس ثقافة القراءة بهدف جذب مجموعة واسعة من الابتكارات الرامية إلى النهوض بقطاع النشر في أفريقيا عبر تطوير سلسلة قيمة النشر (المؤلفون، والرسامون، والمترجمون، ووكلاء النشر الأدبي، وبائعو الكتب، والموزعون)، أو زيادة الوصول إلى الكتب من خلال مختلف القنوات المعنية مثل المكتبات العامة.

وتؤمن لجنة الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر، التي تقودها الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وتضم ناشرين مخضرمين من غانا وكينيا ونيجيريا وتونس وجنوب أفريقيا، بأن تنمية القراءة من أجل المتعة في أفريقيا -خاصة بين الأطفال والشباب- ستحقق تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا على مستوى القارة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

يُعرف قطاع النشر الأفريقي بميله الشديد نحو المحتوى التعليمي الذي يمثل ما نسبته 90% من المبيعات في بعض أسواق أفريقيا التي يُنظر فيها إلى القراءة على نطاق واسع على أنها وسيلة لزيادة التعليم أو المهارات المهنية.

كما يعتمد العديد من الناشرين الأفارقة بشكل مفرط على بيع الكتب المدرسية المطبوعة للحكومات، وهو نموذج أعمال أحادي المسار أدى إلى إنهيار صناعة النشر في أفريقيا إثر إغلاق المدارس بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والتوجه نحو التعلّم عن بُعد.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تحتاج أفريقيا لاكتشاف متعة القراءة والتعرف على فوائدها الهائلة للصحة العقلية، وأعتقد أن لديها القدرة الفكرية والاستعداد الاجتماعي لذلك، سيما وأن 60% من السكان تحت سن 25 عاما».

وأوضحت في بيان لها، أن تنوع الكتب سيأتي بفوائد جمة لقطاع النشر والعديد من الصناعات المرتبطة به، التي توظف مئات الآلاف من الأشخاص، ويعد تحدي الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر لهذا العام، استثنائيًا بشكل خاص، لأنه بعيد المدى للغاية، وآمل أن أرى بعض الأفكار المجدية حقًا لجذب المزيد من الأفارقة إلى القراءة في أوقات فراغهم.

وقال الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: «القراءة هي واحدة من أهم المهارات الحياتية التي يمكن أن تفتح عقول الناس على مدارك وفضاءات جديدة من المعرفة»، لذلك، لا يمكن أن يقتصر غرس ورعاية ثقافة القراءة على الفصول الدراسية والطلاب وحدهم.

وأشار إلى أن الهدف من تحدي الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر لهذا العام، توسيع نطاق القراءة خارج الجدران الأربعة للمدارس، وتشجيع الأفكار والابتكارات، التي ستأخذ هذه التجربة الرائعة إلى آفاق تتجاوز حدود التعليم التقليدي، وتجعلها أكثر شمولاً لجمهور أوسع.