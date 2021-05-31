حملة لإزالة 200 حالة إشغال بشارع السوق في إدفو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لفتح ىشارع السوق، وسط المدينة، وإزالة أكثر من 200 حالة إشغال وتعد على الطريق العام، بجانب مصادرة نحو 500 تندة وفرش لبيع الخضراوات والفاكهة وجميع السلع الغذائية والأساسية، في إطار جهود محافظة أسوان لتفريغ المدن من الباعة الجائلين والحد من ظاهرة الإشغالات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

التنسيق مع مديرية الأمن

قال إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، إن الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية الأمن، وتدعيمها بقوات أمنية بإشراف من العميد حازم صفوت مأمور قسم إدفو، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والقرى والعاملين بالمحليات، مدعمين بالمعدات والسيارات الثقيلة.

استمرار التواجد الأمني

أكد «سليمان» استمرار التواجد الميداني للقيادات المحلية في الشارع، للقضاء على مختلف الظواهر السلبية، وفي مقدمتها إزالة الإشغالات، علاوة على القيام برفع تراكمات المخلفات والقمامة، بإجمالي 100 طن، وتحويلها للمدفن العمومي، والاستعانة بالمعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية والري والمحاجر.

وتفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الحملة المكبرة الجاري تنفيذها لليوم الثاني على التوالي، لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة سوق السيل الجديدة، وشملت إزالة 120 حالة إشغال للباعة الجائلين حتى الآن، وإزالة 5 حالات تعد من محال على الأرصفة والطريق العام، رافقه في أثناء جولته التفقدية نائبه أحمد شعبان، واللواء ياسر نوير نائب مدير أمن أسوان، والعميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان.

استمرار الحملة

وجه اللواء أشرف عطية باستمرار جهود الحملة المكبرة في إزالة باقي الإشغالات، بجانب تكليف إدارة المشروعات بوضع التصميمات الهندسية لإنشاء سوق حضارية لبائعي الأسماك والخضروات والفاكهة في منطقة أرض المشروعات، مع فتح ممر على شارع الكنيسة الخلفي لتخفيف الزحام والتكدس، مشددًا على توسعة الشارع الرئيسي للسيل الجديد، وإدراجه في خطة المحافظة لرفع كفاءة ورصف الطرق، ويتوازى مع تركيب حواجز حديدية بشكل جمالي، لإلزام المحال بخط التنظيم وعدم التعدي على الطريق مرة أخرى.

خطة تطوير متكاملة

وكشف «عطية» أنه مع إنشاء كوبري علوي للسيارات فوق مزلقان السيل، ستشهد هذه المنطقة خطة تطوير متكاملة للقضاء على الإشغالات، خاصة مراجعة موقف تراخيص المحال المنشأة على سور السكك الحديدية، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرية أمن أسوان، بقيادة اللواء عصام عثمان مدير الأمن، بالإضافة إلى قيادات الوحدة المحلية، للعمل على منع دخول الباعة الجائلين مرة أخرى، ليكون ذلك بداية لسلسلة من الحملات الأخرى لإزالة الإشغالات بأسواق الشواربي والحارث والسياحي والشادر القديم، خاصة في ظل توفير المحافظة للسويقات الجديدة لاستيعاب الباعة الجائلين.