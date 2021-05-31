بروتوكول بين «الشباب» وSaib لرعاية البرامج الرياضية والموهوبين

وقع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، بروتوكول تعاون مع طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك Saib، وبموجبه يدعم البنك عدد من الأنشطة المهمة ومشروعات رعاية الموهوبين والمشروعات القومية الرياضية والشبابية، حيث يخصص البنك نسبة 5% من النسبة التسويقية لحقوق الرعاية له بقيمة 6 ملايين جنيه سنويا قابلة للزيادة.

صبحي: البروتوكول تنفيذا لاستراتيجية الإدارة الاقتصادية الرشيدة للهيئات الرياضية وبرامجها ومشروعاتها

وقال الدكتور أشرف صبحي، إنّ البروتوكول يأتي في إطار فكر واستراتيجية عمل الوزارة العاملة على الإدارة الاقتصادية الرشيدة للمنشآت والهيئات التابعة وبرامجها ومشروعاتها المختلفة والمضي قدما نحو جعلها مراكز إنتاجية تدر دخلا على تلك المنشآت وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واضاف وزير الشباب والرياضة أنّ المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التكامل بين الجميع في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعميق عملية الشمول المالي والتطوير الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات والمساعدة على تطوير الخدمات المقدمة من أجل أبناء الوطن المصري.

الخولي: نستهدف رعاية المبادرات والمشروعات القومية الرياضية والشبابية في مختلف المجالات

من جانبه، أعرب طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك Saib، عن تفاؤله بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف رعاية المبادرات والمشروعات القومية الرياضية والشبابية في مختلف المجالات، حيث يأتي توقيع البروتوكول ضمن المسئولية المجتمعية للبنك، وسعيه الدائم لدعم ورعاية الخطط التنموية القومية التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، ما يساهم في خلق قيمة مضافة لدعم جهود التنمية داخل المجتمع.

يذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة، وقعت بروتوكولات مع 4 بنوك مصرية لتبني توفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين، بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، وأدى الاتحاد دور المنسق العام للمبادرة، حيث تأتي المشاركة انطلاقا من دور البنوك الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، وبينها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (مصر) وبنك القاهرة.