نشاط مكثف للشركات العقارية لإنهاء مشروعات داون تاون بالعاصمة الإدارية

تسارع الشركات العقارية للانتهاء من مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديداً مشروع «الداون تاون»، حيث تكثف الشركات خلال الفترة الأخيرة من نشاطها داخل الحيز التنفيذي بغرض الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة سلفاً، بالتزامن مع بدء تشغيل الحي الحكومي وانتقال الموظفين.

وانتهت شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، من مشروع «ذا لوفت بلازا»، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، فى منطقة الداون تاون، على مساحة 8500 متر.

وقال رئيس الشركة أيمن مرزوق، في تصريحات صحفية، إن المشروع هو الرابع الذي يجرى تسليمه، وأن الشركة انتهت خلال الأعوام من 2018 حتى 2020 من ثلاث مشروعات سابقة، بمساحات مختلفة، ليرتفع إجمالي استثماراتها إلى نحو 5.5 مليار جنيه.

وأشار أن الشركة ركزت على محور الرقمنة في مشروعاتها، كما وقعت اتفاقية مؤخرا مع شركة فودافون، لمواكبة توجهات الدولة في بناء المدن الذكية، وتطلعات إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في بناء المشروعات وفقًا لأحدث تكنولوجيا.

وفي وقت سابق، كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الجديدة، آخر تطورات العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «إن الحلم أصبح حقيقة».

وأضاف «الحسيني» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حصاد الأسبوع» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بعد مرور 5 سنوات على إعلان العاصمة الجديدة أصبح لدى مصر عاصمة إدارية جديدة تفخر بها، موضحا أن مشروع العاصمة هو مشروع واعد ومتكامل، ويشمل أول مدينة ذكية في مصر على مساحة شاسعة وفيها مشروعات سكنية وثقافية وحكومية وتعليمية وأنه مجتمع عمراني متكامل.

وأشار أن الافتتاح التجريبي للعاصمة سيكون بالانتقال للحي الحكومي الذي يجمع مجلس الوزراء و34 وزارة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من إنشاءات الحي الحكومي وأنه متبقي شبكة البنية التحتية المعلوماتية الذكية فقط.