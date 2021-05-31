بعد عودة العمل بالمواعيد الصيفية.. أشياء لا زالت محظورة أمام المواطنين

أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات يتم العمل بها بدءًا من يوم غدِ الثلاثاء حتى إشعار آخر، وذلك وفقًا للمناقشات التي دارت في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» مساء أمس.

ومن أبرز الإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء، هي عودة العمل بالمواعيد الصيفية، حيث تفتح وتغلق المحلات يوميًا من السابعة صباحًا، وتغلق الحادية عشر مساءً صيفًا، وفي أيام الجمعة والخميس والعطلات الرسمية يتمّ مدّ العمل ساعة ليصبح موعد غلق المحلات الثانية عشر منتصف الليل، أما المطاعم والكافيهات تعمل من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع مدّ العمل ساعة فترة الإجازات وأيام الخميس والجمعة.

ورغم القرارات التي أقرّها المجلس أمس، إلا أنّ هناك عددًا من الأشياء التي لا زالت محظورة أمام المواطنين، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

حظر الشيشة في المقاهي والكافيهات

أكد اللواء محمود شعراوي، استمرار الحملات على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين والتي تعرف باللغة العربية باسم «الأرجيلة»، مؤكدًا أنّه لم يتم رفع القرار المتعلق بحظر الشيشة في الكافيهات، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، والمخالف يتم الإبلاغ عنه، وتتولى لجنة التفتيش والتغريم والغلق للمكان المخالف.

استمرار غلق قاعات الأفراح

وتستمر الحكومة في حظر إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة، واقتصارها على القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها على أن يكون الحد الأقصى 300 فرد، وينتهي الحفل في تمام الساعة 11 مساء، ويتم مراجعة القاعات لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام أدوات التعقيم.

استمرار غلق الأضرحة ودور المناسبات والموالد

وأقر مجلس الوزراء أيضًا استمرار غلق دور المناسبات، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح واستمرار حظر فتح الأضرحة أو السماح بزيارتها، وحظر إقامة الموالد، والسماح بإقامة المؤتمرات فقط بحضور حد أقصى 150 شخصًا في كل مؤتمر، على أن يكون حيز استيعاب القاعة 300 شخص لضمان التباعد أثناء عقد المؤتمر.

استمرار غلق سناتر الدروس الخصوصية

وحذّرت وزارة التنمية المحلية، من إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز وغرامة على المخالفين، حيث تم حظر السناتر وفق قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.

استمرار غلق الديسكوهات والملاهي الليلية

وتستمر وزارة السياحة والآثار في حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية، فضلًا عن حظر إقامة أي حفلات أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل.