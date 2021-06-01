قاتلة زوجها في إمبابة تمثل جريمتها: فصلت رأسه ورميتها في صندوق زبالة

في حادث غريب، شهدته منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، حيث عثر الأهالي فجرًا على جثة لشخص مجهول، مقطوعة الرأس ومقطوعة العضو الذكري، ألقى بها أحدهم في الشارع ملفوفة في بطانية وملاءة سرير وعدد من المخدات، الأمر الذي أفزع الأهالي بمجرد اكتشاف أمر الجثة، وقاموا بإبلاغ الشرطة.

الأمن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة

كانت الواقعة تحديدًا في الشارع رقم 6 المتفرع من شارع الاعتماد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وعندما انتقل رجال المباحث إلى مكان الجثة، وجدوها بدون رأس، ومقطوعة العضو الذكري، وقد لفها القاتل في بطانية وملاءة سرير وألقى بها في مكان العثور عليها.

وبدأ رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، وقاموا بتفريغ جميع الكاميرات الموجودة والمحيطة بالشارع الذي تم العثور على الجثة فيه، إلى أن توصلت التحريات في النهاية إلى الفاعل، وكانت زوجة المجني عليه، حيث تبين أن الضحية أحد سكان الشوارع المجاورة.

القبض على زوجة المجني عليه

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم إلقاء القبض على زوجة المجني عليه، وبتضييق الخناق عليها، ومواجهتها بما توصلت إليه التحريات، اعترفت على نفسها، وقالت إنها قتلته بسبب إدمانه للمخدرات التي دفعته إلى معاشرتها بطريقة مُحرمة، الأمر الذي رفضته الزوجة، بحسب أقوالها، ما أدى إلى تعديه عليها بالضرب، فقررت التخلص منه.

بحسب اعترافات الزوجة، قالت إنها انتظرت حتى نام أطفالها، ونام زوجها أيضًا، ثم انقضت عليه فذبحته وفصلت رأسه عن جسده وقطعت عضوه الذكري، ثم قامت بلف جثته في ملاءة وبطانية، وطلبت من نجلها أن يلقيها في الشارع، بعدما أخبرته أنها قمامة ومتعلقات قديمة لا يحتاجون إليها، ثم قامت هي بالتخلص من رأس المجني عليه بأن ألقتها في أحد صناديق القمامة.

المتهمة تمثل جريمتها

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، واستمعت إلى اعترافات المتهمة، وقالت «قطعت راسه ورميتها فى الزبالة».

واقتادت بعد ذلك الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، الزوجة المتهمة إلى مسرح الجريمة، وقامت بتمثيل جريمتها كاملة أمام فريق النيابة العامة.