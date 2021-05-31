شعراوي: عدم التصريح بإقامة معارض جديدة للسيارات في المناطق السكنية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تجري العديد من الإجراءات، لضبط منظومة العمران وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف الملفات الحيوية والخدمية التي تهم المواطن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، في تصريحات صحفية ردا علي أسئلة الصحفيين، خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لمحافظة القليوبية، أنه يجري أيضا تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير وإنشاء محاور مرورية جديدة، وتوسعة عدد كبير من الشوارع في محافظات القاهرة الكبرى، بهدف حل مشكلة الازدحام والتكدس المروري في العديد من المناطق، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين، وإعادة الوجه الحضاري للمدن المصرية، وتسهيل حركة سير المواطنين.

معارض السيارات

وأكد شعراوي، أن الوزارة والمحافظات تلقت العديد من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، من استغلال أصحاب معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية، وعدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، بالإضافة لتسببها في التكدس المروري، والتأثير على حركة سير المواطنين في تلك المناطق.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية، لشن حملات على المعارض التي لا تلتزم بالتراخيص الممنوحة لها، واستغلال الأرصفة، سواء فيما يخص عدد السيارات المعروضة في كل معرض وفقاً للمساحة البنائية والتراخيص الصادرة لهم.

عدم إصدار تراخيص جديدة للمعارض

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه جرى توجيه المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكانية بالأحياء والمراكز والمدن، ودراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة، لإقامة مدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع مواطنيها أسوة بالمجمع المتكامل، والمقر الجديد لسوق السيارات بطريق القاهرة العين السخنة الذي وجه الرئيس السيسي، بإنشائه ليكون بديلاً لسوق مدينة نصر للسيارات بالحي العاشر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه في إطار منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة للمدن المصرية، سيجري مراجعة تراخيص معارض السيارات، للتأكد من مطابقتها لتلك الاشتراطات، مشيرا إلى أنه سيسمح بتوفيق الأوضاع لهذه المعارض، بما يتوافق مع الاشتراطات.