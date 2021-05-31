بعد زيارة رئيس المخابرات العامة.. آخر تطورات الأوضاع في غزة

بثت قناة «Extra News» الفضائية، تقريرا حول الأوضاع في قطاع غزة، موضحة أن الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، سيتفقد اليوم، عدد من الأراضي في قطاع غزة، والمقترح أن تبدأ فيها مشروعات الأعمار.

وقالت مراسلة القناة، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية، بإرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى قطاع غزة، وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتة إلى أن الوفد الأمني المصري، عقد عددًا من اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين، وقادة الفصائل.

وأشارت إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية تدور حولها هذه اللقاءات، وهي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار من الجانبين، واتخاذ خطوات مهمة وحقيقية على أرض الواقع لتثبيت وقف إطلاق النار، والمحور الثالث هو إعادة إعمار غزة.

ردود فعل الفلسطينيين

ولفتت إلى أن هناك ردود فعل كثيرة من الفلسطينيين حول المبادرة المصرية، ويحتلفون بها، ويحتفلون بوقف إطلاق النار الذي لم يكن يحدث لولا الموقف المصري، وكل الفلسطينيين، يؤكدون أن هذا ليس بجديد على مصر، التي يتحرك قادتها لنصرة الشعب الفلسطيني، إيمانا منهم بأهمية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة أكثر هدوءا.

وأوضحت أن قوافل الإغاثة التي أرسلتها مصر تصل إلى قطاع غزة، ومؤخرا وصلت 52 شاحنة، هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شعب قطاع غزة، محققا وعده بـ«مسافة السكة».

وكشفت أن الوفد الأمني المصري يواصل جهوده من أجل التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية، وليس فقط اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي إطار متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم إعمار القطاع، أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا أمنيًا إلى فلسطين برئاسة الوزير عباس كامل، والذي أجرى بعدة لقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني المصري.