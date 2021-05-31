تحرير 135 محضر كمامة وفض تجمع لسرادق ببني سويف

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة بأماكن تقديم الخدمات، كالمصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتشترك في تنفيذها كل الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل الغرامة المقررة على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وبدأ تطبيقه منذ بداية يناير الماضي، والغلق الكامل لدور المناسبات، والمتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمن الإشارة إلى أنه تم اليوم الأحد، تحرير 135محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، فيما تم فض تجمع لسرادق وغلق بعض المحال التجارية، لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أعلنت اليوم الإثنين، تحرير 20 محضرا عدم الالتزام بارتداء الكمامات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وتأكيد استمرار الدولة في اتخاذ كل الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق، من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.