التصديق على 96 عقد تصالح وتقنين أوضاع بجنوب سيناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على 96 عقداً من عقود التصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق على مستوى المحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه يجري التصديق على جميع العقود التي تأتي الموافقة عليها من قبل جهاز تنمية سيناء، بعد استيفاء كافة المستندات، وسداد جميع المستحقات المالية.

التصديق على 78 عقداً بمدينة أبورديس

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد العقود التي جرى التصديق عليها بمدينة أبورديس، بلغ 78 عقداً حتى الآن، بينما بلغ عدد عقود التصالح وتقنين الأوضاع بمدينة طور سيناء 13 عقداً، وفي مدينة دهب، جرى تحرير 5 عقود، وذلك بعد استيفائهم من المواطنين واللجان المعنية كافة المستندات طبقًا للقانون.

مراجعة 1240 ملفاً لتقنين أوضاع الأراضي الزراعية

وأضاف المحافظ أنه جرى التأكيد على رؤساء لجان التقنين بتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وتسهيل إجراءات سداد مستحقات الدولة، لافتاً إلى أنه جرى مراجعة 1240 ملفاً لتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومجالس المدن.

وأشار إلى أنه جرى مراجعة 750 ملف خاص بالأراضي الزراعية بمدينة طور سيناء، و490 ملفاً بمدينة رأس سدر، وبعد أن جرى معاينة جميع المساحات الزراعية التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين من قبل اللجنة المختصة، ووجد أن بعضها منزرعة بالفعل، والبعض الآخر يجري زراعته وتتوافر بها بئر للمياه ، كما أن هيئة الزراعة مستمرة في المرور على باقي المزارع التي تقدم أصحابها بطلبات للتقنين، وذلك بالتنسيق مع أعضاء من المحافظة ومجالس المدن، وإدارة أملاك الدولة، ومديرية الزراعة، وهيئة التعمير، لمعاينة الوضع الراهن للمزارع.