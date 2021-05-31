اندلاع حرائق ضخمة في عدة مدن إسرائيلية بسبب الموجة الحارة

تسببت موجة الحر التي تعرفها إسرائيل، اليوم الاثنين، في اندلاع حرائق بالغابات، وبعض المنازل، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية حذرت اليوم من خطر نشوب حرائق بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

واندلع حريق ظهر اليوم، في غابة بمنطقة بـيت شيمش القريبة من مدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى إشعال النار فى شقة فى مبنى سكنى قريب، وتدخلت على وجه السرعة، بمكان الحادث، سبعة فرق من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى إخلاء مبنيين سكنيين محليين، وتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور.

في وقت متزامن تقريبًا، جرى الإبلاغ عن حريق كبير في غابة تسورا المجاورة، حيث قال إيال كوهين، نائب قائد الإطفاء فى منطقة القدس، في بيان « رأينا الحريق ينتشر ليس فقط فى الغابة ولكن أيضًا فى المنازل، بطريقة تهدد الكثير من الناس».

كما اندلعت بعض الحرائق في مدن أخرى أنحاء إسرائيل، حيث كافح رجال الإطفاء في حيفا، حريقا اندلع بين شارعين في منطقة سكنية شمال المدينة، ولم تقع إصابات في الحريق، لكن الممتلكات تعرضت لبعض الأضرار.

في وقت سابق من اليوم، قامت عناصر من رجال الإطفاء بإخماد حريق في منطقة هيفيل موديعين الصناعية بالقرب من مطار بن جوريون القريب من مدينة اللد وسط إسرائيل.

كما جرى إغلاق جزء آخر من الطريق 40 بين تقاطع أهيم وتقاطع كاستينا بالقرب من أشدود فى كلا الاتجاهين بعد دقائق بسبب حريق آخر كما تم إغلاق تقاطع نحشونيم على الطريق 6 بسبب حريق غابة حيث تم إرسال خمسة طواقم إطفاء من بيتاح تكفا للسيطرة على الحريق.

وفى منطقة كوخاف يائير، تمكن رجال الإطفاء من وقف انتشار الحريق باتجاه البساتين المجاورة.

وفى تسور يتسحاق، قاموا بإخماد العديد من الحرائق بالقرب من مدخل التجمع السكاني.

وفى قلنسوة، حاولت أربعة فرق إطفاء إخماد حريق كبير اندلع بالقرب من منازل سكنية.

كما اندلعت ثلاثة حرائق فى منطقة مدينة كريات ملاخى الجنوبية، وانتشرت طائرات إطفاء لإخمادها.

وفى حيفا، كان رجال الإطفاء يكافحون أيضًا حريقًا اندلع بين شارعين في جزء سكنى من المدينة الشمالية، فى محاولة لوقف انتشار النيران فى المنازل المحلية.

كما اندلع حريق فى منطقة مزارع الدواجن فى كيبوتس كفار روبين بالقرب من مدينة بيت شيعان الشمالية.

وتم إرسال ستة طواقم إطفاء من محطة إطفاء العفولة وأربع طائرات إلى المنطقة، وتم توجيه سكان الكيبوتس لإغلاق جميع النوافذ وعدم مغادرة الكيبوتس من الشرق.