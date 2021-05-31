«روحوا متشعبطين».. لاعبو سمسطا يستقلون سيارة «كبوت» لنقلهم للتدريبات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين، صورا للاعبي فريق مركز شباب سمسطا لكرة القدم، الذي يلعب في منافسات القسم الثاني بالدوري الممتاز «ب»، وهم يحاولون استقلال سيارة «كبوت» ربع نقل، عقب الانتهاء من تدريبهم الأخير، قبل مباراتهم غدا الثلاثاء مع نادي الألومنيوم.

وظهر لاعبو مركز شباب سمسطا وهم يستقلون السيارة، وبعضهم يقف أعلاها، لعدم وجود مكان له داخل السيارة، ووضع كولمن المياه الخاص بالفريق أعلى السيارة، ما أثار حالة من السخرية.

واستقل لاعبو الفريق السيارة في أثناء عودتهم من مركز شباب ببا، الذي استضاف تدريبهم إلى مدينة سمسطا.

وعلق رواد التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلين: «لاعيبة سمسطا وهما بيتشعبطوا في العربيات النقل.. ربنا معاهم والله»، وعلق آخر «حد منهم بقا يقف على الباب ويلم الأجرة».

وقال «جزره» لاعب فريق نادي سمسطا، إن لاعبي الفريق استقلوا السيارة الربع نقل من مركز شباب ببا إلى مدينة سمسطا بعد انتهاء التدريب، لعدم وجود وسيلة انتقال خاصة لهم، أو حتى استئجار سيارة تنقلهم، مشيرا إلى أن الأزمة المالية، يعاني منها أغلب أندية المظاليم ولا أحد يعلم حلها، قائلًا: «المغتربون عندنا ساكنين في شقة وفرها مركز الشباب».

وقال طارق شاكر أحد المتابعين للفريق: «والله لا نملك إلا الوقوف خلفهم بكل قوتنا لأنهم يقدمون موسما كبيرا، استطاعوا من خلاله التفوق على أندية وفرق كبيرة، في ظل الظروف المادية الصعبة التي يعيشها الفريق منذ بداية الموسم، فبعض اللاعبين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ شهور».

وصعد فريق مركز شباب سمسطا إلى دوري المظاليم، الممتاز «ب»، الموسم الحالي لأول مرة في تاريخه، ليحتل المركز الـ 12 بعد الأسبوع الـ24 من عمر المسابقة، ليبتعد مؤقتا عن شبح الهبوط.