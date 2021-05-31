رغم إصابته وزوجته بالفيروس.. لماذا لم يحصل مستشار «الصحة» على اللقاح؟

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن السبب وراء عدم حصوله على جرعة لقاح كورونا حتى الآن، هو أنه أصيب في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا وتعافى منه، وبالتحديد خلال شهر مارس الماضي، ولهذا ما زال بمرحلة التمتع بالأجسام المضادة، مبينًا أنه بمجرد انتهاء تلك المرحلة سيقدم على عملية التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كورونا.

وقال «صلاح»، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، إنه أصيب بفيروس كورونا في اليوم الذي قامت فيه وزارة الصحة بإتاحة التسجيل لراغبي التطعيم على الموقع الإلكتروني الذي خصصته ذلك.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن إصابته بكورونا أجبرته على التزامه بالعزل المنزلي لمدة 18 يوما تقريبًا، مؤكدًا أنه تم معالجته بنفس بروتوكول العلاج الذي تعطيه وزارة الصحة لأي مصاب بكورونا.

وأوضح، أن الأمر لم يقتصر على ذلك، حيث تسببت إصابته في عدوى زوجته وأولاده، لكنه يحمد الله سبحانه وتعالى على شفائهم جميعًا مؤخرًا، متابعا: «الحمد لله كانت تجربة لطيفة ومحتاجتيش مستشفى، صحيح كانت الأمور صعبة شوية، وكل يوم كان في أعراض جديدة مختلفة».

وأردف:« أنه قام في الفترة الأخيرة بتسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، وينتظر دوره حاليا مثل جميع المواطنين، ممازحا: «وبعدين أنا يعتبر من العاملين بالقطاع الطبي فأكيد ليا أولوية».