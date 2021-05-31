«التعليم» تعلن شروط نظام الدمج التعليمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم استقبال طلاب الدمج التعليمي للتقديم، اعتبارً من غد الثلاثاء الموافق 1 يونيو، وأنه يجب على ولي الأمر التقدم بقرار الدمج والتقرير الطبي من اللجان الطبية المختصة، والتي تفيد بأن مقياس ذكاء الطالب 85 فأكثر، وإثبات قيد للطالب.

وأضافت الوزارة أنه لا يمكن للطالب أن يمتحن نصف العام على أنه امتحان عادي، ثم امتحانه في النصف الثاني على امتحان الدمج التعليمي، موضحة أن يقتصر قبول طالب الدمج التعليمي للعام الدراسي مع طلاب الصف الأول، ورياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط، ولا يجوز التحويل من صف دراسي من طالب عادي إلى طالب دمج، إلا في حالة كونه كفيفا وضعيف البصر والسمع والشلل الدماغي ومتلازمة داون.

«التعليم»: ترتيب الطلاب وفق أقراناهم في نفس الصف الدراسي المدمجين فقط حال تحديد الأوائل مثلًا

وتابعت الوزارة، أن الطلاب الذين هم على نظام الدمج التعليمي في مختلف الأعوام الدراسية يظلون على نفس النظام، لحين انتهاء العام الدراسي مع إعادة التقييم سنويًا، عن طريق المتخصص بالمدرسة، مؤكدة أنه يجب على مديري ومسؤولي التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، الالتزام بتطبيق كل مواد القرار الوزاري رقم 252 لعام 2017.

وأوضحت أن جميع شهادات الطلاب بمستويات النقل والشهادات العامة، لا بد أن يوضح فيها أن الطالب حاصل على شهادة أو ناجح ومنقول للصف، على نظام الدمج التعليمي، مؤكدة أنه يتم ترتيب الطلاب وفق أقراناهم في نفس الصف الدراسي المدمجين فقط حال تحديد الأوائل مثلًا.

وفي سياق منفصل؛ كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، اعتبارًا من الغد حتى نهاية شهر يونيو، موضحة أن التقديم يتم إلكترونيًا، مشددة على أولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات صحيحة عند البدء في أعمال التقديم.