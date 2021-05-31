إجراء 3 عمليات توسيع شرايين طرفية لمرضى القصور الدموي بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عن إجراء عدد 3 عمليات توسيع للشرايين الطرفية لمرضى القصور الدموي الحرج، داخل وحدة القسطرة التداخلية بمستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي»، في إطار جهود وزارة الصحة لتوفير أعلى الكفاءات الطبية بالمستشفيات العامة، والتيسير على المواطنين وتخفيف آلامهم.

3 حالات تعاني قصور دموي

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم إجراء عدد 3 عمليات لحالات تعاني من قصور دموي حرج بالشرايين الطرفية تحت الركبة، وذلك داخل وحدة القسطرة الطرفية بمستشفى المنصورة العام الجديد، ضمن خطة المستشفى للقضاء على قوائم الانتظار، وتقديم خدمة طبية عاجلة لمرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.

وتقدم وكيل الوزارة، في تصريح صحفى، بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيراً إلى أن الفريق الطبي ضم كلاً من الدكتور هانى حسنى، دكتوراه ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد فكري، اخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور علي البرادعى، اخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد عطية، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور رضا عويس، طبيب مقيم زمالة جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عبد الرزاق عبد الرازق، طبيب مقيم زمالة جراحة الأوعية الدموية، وبمساعدة فريق القسطرة الطرفية، وبحضور أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية.

إنقاذ حياة طفل

وتمكن فريق طبي في مستشفى المنصورة الدولي، في وقت سابق من شهر مايو 2021، من إنقاذ حياة طفل عمره 4 سنوات، إثر تعرضه لحادث أدى إلى قطع بالحجاب الحاجز، والضغط الكامل من أحشاء البطن «الطحال، القولون، الأمعاء الدقيقة، المعدة»، ووصلوا إلي داخل القفص الصدري، والضغط الكامل على الرئة اليسرى والقلب، مما قد يؤدي إلي الوفاة نتيجة إصابته في حادث موتوسيكل، وهرعت به أسرته إلي مستشفى المنصورة الدولي، ليتمكن الأطباء من تشخيص الحالات بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة، وتدخل الفريق لإعادة أحشاء الطفل إلى مكانها.