«المتحدة»: تعيين أكرم القصاص رئيسا لمجلسي إدارة وتحرير اليوم السابع

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في اجتماعه اليوم الإثنين، في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة، تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلسي الإدارة والتحرير بجريدة وموقع اليوم السابع، كما قرر المجلس تعيين خالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.

يذكر أن أكرم القصاص كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لموقع وجريدة اليوم السابع، وهو كاتب ومحلل سياسي واجتماعي، بدأ عمله الصحفي منذ منتصف الثمانينيات في صحيفة الشعب الأسبوعية، كما عمل في صحف «الأهالي والدستور الأسبوعية»، وشارك في تأسيس جريدة العربي التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير، وحرر فيها صفحة الجورنالجية، التي مثلت خطوة مهمة في النقد السياسي والاجتماعي الساخر، ليحصل في عام 2001 على جائزة أحمد رجب للكتابة الساخرة من نقابة الصحفيين، وكانت المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الجائزة.

تميزت كتاباته بابتكار يجمع بين السخرية والجدية في سياقات واحدة، مع قدرة على توليد ألفاظ وعبارات وعناوين تجمع وتوضح الفكرة وتجذب القراء.

شارك أكرم القصاص في تأسيس صحف مصرية وتجارب مختلفة، مثل «مصر الفتاة والموقف العربي، ونهضة مصر واليوم السابع».