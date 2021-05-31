إحالة مسئولين بالأقصر للنيابة لإلقاء حمولة «مجاري» بالترعة

قرر محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، إحالة عدد من المسئولين بمركز ومدينة البياضية إلى النيابة العامة، للتحقيق في واقعة قيام سيارة كسح بتفريغ حمولتها بمجرى مياه ترعة أمام «نجع الحواكم» بمنطقة «الحبيل»، التابعة لمدينة البياضية، وذلك لما تضمنته من مخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

كما أمر محافظ الأقصر بأن يتم نسخ صورة من الأوراق، وترسل للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق في الواقعة.

جاء ذلك عقب المذكرة التي تقدم بها رئيس مركز ومدينة البياضية، اللواء محمد صحصاح، إلى محافظ الأقصر بالواقعة، والتي تم إحالتها إلى المستشار القانوني للمحافظة، المستشار هشام البلكي، والذي انتهى بالرأي القانوني.

وشدد محافظ الأقصر على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن الواقعة تمثل إهمال شديد يصل إلى حد العمد، مؤكداً أنه لا يوجد تستر على أي موظف مخالف، وذلك في ظل توجه الدولة لتحسين أحوال المواطنين وظروفهم المعيشية.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أبناء محافظة الأقصر، مجموعة من الصور والفيديوهات تظهر قيام سيارة كسح مجاري بتفريغ حمولتها في ترعة الري بمنطقة «الحبيل».

وأثارت الصور والفيديوهات غضب المواطنين، الذين طالبوا بالتحقيق في ملابسات الواقعة، والوصول لمرتكبيها ومعاقبتهم، وعلى الفور قرر محافظ الأقصر إحالة عدد من المسئولين للتحقيق، وتحويل الواقعة للنيابة الإدارية.